Latte in polvere, un viaggio da Zurigo agli Usa

Partirà da Zurigo il primo volo dell’”Operation Fly Formula”, con la quale gli Stati Uniti vogliono combattere la carenza di latte in polvere per neonati. 1,5 milioni di confezioni prodotte da Nestlé, per un peso complessivo di 22 tonnellate, saranno trasportate dallo scalo zurighese a Plainfield, nell’Indiana.

Un obiettivo medico importante

Nestlé ha fornito tre prodotti: Alfamino Infant, Alfamino Junior e Gerber Good Start Extensive HA. Si tratta di alimenti studiati per i bambini che non tollerano il latte vaccino. “Questi prodotti sono prioritari perché rispondono a un obiettivo medico importante e sono disponibili in quantità limitate negli Stati Uniti”, ha dichiarato all’agenzia AWP un portavoce dell’ambasciata statunitense a Berna.