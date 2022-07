Lampade Induled, rischio scossa

Le lampade “LED T8 integrato nel profilo” e “LED T5 integrato nel profilo” della marca Induled e i relativi connettori potrebbe causare scosse elettriche. L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) precisa, in un comunicato odierno, che questi prodotti non soddisfano i requisiti di sicurezza delle norme vigenti. L’ESTI non ha ricevuto alcuna informazione dalla società Induled GmbH, che è stata ufficialmente cancellata.