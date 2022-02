Laghi accessibili, ‘proposta troppo rigida’

L’idea di rendere accessibili tutti i laghi mediante strade pedonali, facendo in modo che tutti possano fruire delle rive, è senz’altro lodevole, ma la proposta è troppo rigida. È l’opinione della commissione dell’ambiente del Nazionale (CAPTE-N) che respinge un’iniziativa in tal senso inoltrata dai Verdi per 16 voti a 9, motivando il suo “no” anche col desiderio di preservare le prerogative dei cantoni in materia. Quanto richiesto, inoltre, lederebbe eccessivamente la proprietà privata, stando a una nota odierna dei servizi parlamentari.