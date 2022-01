La vaccinazione dei bimbi stenta a decollare

La richiesta di vaccinazioni contro il Covid-19 per i bambini tra i cinque e gli undici anni stenta a decollare in Svizzera: finora ne hanno approfittato solo in 32mila, pari a una quota nazionale del 5,2% - Ticino: 2,6%; Grigioni: 3,63% - che ha ricevuto almeno una dose. Tale percentuale nasconde però importanti variazioni regionali.