La tempesta “Roxana” attraversa la Svizzera

I forti venti della tempesta “Roxana” la scorsa notte hanno soffiato sulla Svizzera, con punte di 122 km/h in pianura e 165 km/h in montagna. I pompieri sono stati chiamati, soprattutto per la caduta di alberi. I danni sono inferiori a quanto atteso. Sull’Altipiano, il vento in generale non ha superato i 100 km/h. Tuttavia, folate di 122 km/h sono state registrate a Fluntern (ZH) e a Lucerna hanno raggiunto i 117 km/h.

In montagna si sono toccati i 165 km/h sul Titlis (LU), indica SRF Meteo su Twitter. Raffiche superiori a 150 km/h sono state registrate anche sullo Jungfraujoch (BE), sullo Chasseral (BE) e sul Säntis (SG). In diversi cantoni, i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire, in particolare per la caduta di alberi. Un genere di incidente che ha anche causato un’interruzione di corrente tra Mülligen e Birmenstorf intorno alle 23, ha detto la polizia argoviese su Twitter.