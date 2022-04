La Svizzera torna in Ucraina per aiuto umanitario

Prima in Polonia

La Svizzera fornisce aiuti umanitari in Ucraina già dallo scorso 27 febbraio, ha spiegato sulle colonne del domenicale Manuel Bessler, Delegato per l’aiuto umanitario e Capo del Corpo Svizzero d’Aiuto Umanitario (CSA). Finora il personale si trovava in Polonia, a ridosso del confine, e nella Repubblica di Moldova. Per essere in grado di aiutare in modo efficiente, si dovrebbe essere il più vicino possibile alla popolazione colpita, ha detto Bessler, ricordando però che nelle scorse settimane c’erano importanti questioni legate alla sicurezza da prendere in considerazione.