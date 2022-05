La Svizzera si prepara all’embargo sul petrolio russo

La Svizzera risentirà inevitabilmente della carenza di greggio russo nel caso di un embargo europeo. Le scorte obbligatorie di prodotti petroliferi dovrebbero tuttavia colmare i colli di bottiglia. E secondo un esperto le forniture non sono a rischio. La Svizzera non acquista petrolio greggio direttamente dalla Russia. Tuttavia, quasi tre quarti delle vendite interne di gasolio e benzina dipendono da importazioni dall’UE, scrive oggi l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) su richiesta dell’agenzia Keystone-ATS. Secondo il sito web del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), i combustibili petroliferi e i carburanti per autotrazione rappresentano circa il 50% dell’energia consumata in Svizzera.

Scorte per 4 mesi e mezzo

Di norma, il Consiglio federale accetta le sanzioni dell’UE contro la Russia dopo averle esaminate. La decisione definitiva di un embargo petrolifero a livello europeo non è ancora stata presa. Secondo l’UFAE, è al momento difficile valutare quali sarebbero le conseguenze a lungo termine per l’approvvigionamento della Svizzera. Tutto dipenderà da fattori come la tempistica dell’embargo, le capacità di trasporto e l’eventuale aumento della produzione di greggio in altri Paesi. Il mercato dovrebbe in ogni caso riorganizzarsi e fornire dei sostituti, scrive l’UFAE. I preparativi per un simile scenario sono in corso da tempo. In caso di grave carenza, la domanda di carburante per auto e di gasolio per riscaldamento sarebbe coperta dalle scorte obbligatorie per 4,5 mesi.

Diversi esportatori di petrolio

Quando all’inizio di maggio si è discusso dell’embargo petrolifero dell’UE, Fabian Bilger dell’associazione degli importatori di carburanti “Avenergy Suisse” ha smorzato i toni, facendo riferimento in particolare al greggio importato dal Nord Africa e dal continente nordamericano. “Il petrolio può essere trasportato in vari modi, via nave, treno o oleodotto, e ci sono produttori in tutto il mondo”, dichiara ora Bilger a Keystone-ATS. I singoli raffinatori dovranno affrontare sfide logistiche in caso di embargo, ma il mercato complessivo si saprà adattare.

Prezzi in salita