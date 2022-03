La Svizzera si prepara a ondata di rifugiati

La Svizzera si prepara a un’ondata di rifugiati a causa della guerra in Ucraina. Secondo la responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia Karin Keller-Sutter, la Confederazione e i Cantoni lavorano febbrilmente per intensificare i piani di emergenza.

Il Consiglio federale vorrebbe anche rendere possibile che le persone in cerca di protezione, che hanno chiesto una protezione temporanea, siano alloggiate presso privati, ha detto Keller-Sutter in un’intervista rilasciata alla “NZZ am Sonntag”. La solidarietà della popolazione è enorme, ha sottolineato la ministra di giustizia e polizia. Il bisogno esiste in Svizzera. Questo aiuto potrebbe anche alleggerire le autorità.