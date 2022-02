La Svizzera riprende alcune sanzioni dell’UE

Un giorno triste “Oggi è una giornata triste, che non avremmo mai voluto vivere”, ha esordito Cassis. “Su suolo europeo è iniziato un conflitto armato, che malgrado tutti gli sforzi diplomatici non siamo riusciti a evitare. La crisi riguarda tutta l’Europa. Il Consiglio federale condanna fermamente l’intervento militare della Russia ed la esorta a ritirare immediatemente le truppe dal territorio ucraino. Il conflitto ha già costato la vita a molte persone durante la prima giornata, il Consiglio federale esorta le parti a rispettare il diritto internazionale”.

Riprese in parte le sanzioni dell’UE

Il presidente della Confederazione ha poi affrontato il dossier delle sanzioni. “Il nostro continente ha già conosciuto in passato troppe guerre e la Svizzera mette regolarmente la sua neutralità al servizio dei paesi. Ma neutralità non significa indifferenza. Per questo motivo il Consiglio federale, tenuto conto della situazione, ha assunto un atteggiamento chiaro”. Le sanzioni emanate ieri dall’UE, di tipo finanziario e a livello di viaggio rivolte a tre banche e a 363 membri del Parlamento russo, vengono in parte assunte dalla Confederazione”. In particolare, ha aggiunto Cassis, verranno inasprite nel settore finanziario.