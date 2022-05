“La Svizzera rimpatri l’oro della BNS”

“È difficile immaginare un posto più sicuro della Svizzera per custodire le riserve auree della Banca nazionale svizzera (BNS)”. Lo sostiene il consigliere nazionale Lorenzo Quadri che in una mozione inoltrata al Consiglio federale chiede di rimpatriare la totalità delle riserve auree dell’istituto che attualmente sono depositate all’estero.

L’ubicazione dell’oro della BNS, ricorda Quadri, non è più stata oggetto di dibattito politico da quando l’iniziativa popolare “Salviamo il nostro oro!” venne respinta alle urne nel novembre 2014. Ma vista la situazione attuale, con un conflitto in corso in Europa, secondo Quadri “non è prudente lasciare le riserve auree della Svizzera in ostaggio di paesi stranieri che potrebbero anche decidere di bloccarle”. Nel 2019, ad esempio, “la Gran Bretagna oppose un rifiuto alla richiesta del Venezuela di riconsegnargli l’oro depositato nei suoi forzieri”.