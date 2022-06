La Svizzera riduce le sue emissioni... in Ucraina

La Svizzera riduce le sue emissioni di CO2... in Ucraina. È il senso dell’accordo bilaterale approvato dal Consiglio federale con Kiev, nell’ambito dell’Accordo di Parigi sul clima. Questa risoluzione internazionale, che impegna la Confederazione a ridurre le proprie emissioni di biossido di carbonio entro il 2030della metà rispetto ai livelli del 1990, consente agli Stati di raggiungere i propri obiettivi climatici attraverso appositi progetti realizzati all’estero. “Gli Stati possono infatti computare al loro obiettivo nazionale la riduzione delle emissioni ottenuta all’estero”.

Risultati svizzeri, anche se in Ucraina

Nel Paese attualmente in guerra, dunque, la Svizzera intende realizzare progetti che contribuiscano alla riduzione delle emissioni di CO2. Se questi saranno realizzati, gli eventuali benefici saranno quindi calcolati come risultati svizzeri.