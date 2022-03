“La Svizzera mette a rischio la sua neutralità”

Nella sua veste di Paese neutrale, nella guerra in Ucraina la Svizzera non deve schierarsi per uno dei due contendenti, secondo Christoph Blocher. Per l'ex consigliere federale, è invece quello che è successo con la partecipazione alle sanzioni economiche.

“Non favorire nessuna delle parti belligeranti”

Coloro che partecipano a sanzioni economiche sono belligeranti, ha dichiarato il tribuno dell'Udc in un'intervista alla Neue Zürcher Zeitung. In caso di conflitto armato, la politica della Svizzera è di congelare il commercio esistente. Non deve andare oltre il flusso normale, per non favorire nessuna delle parti belligeranti. Partecipando alle sanzioni economiche contro la Russia, la Confederazione è attualmente in guerra, secondo Blocher.

La Svizzera potrebbe dare un “contributo particolare”

Stando all'ex consigliere federale, occorre ora fare tutto il possibile per porre rapidamente fine a questa terribile guerra. Quale Paese neutrale, la Svizzera avrebbe potuto dare un contributo particolare, ma si è lasciata sfuggire questa opportunità, ha dichiarato Blocher. A suo avviso, quando i consiglieri federali Viola Amherd e Ignazio Cassis parlano di cambiamento d'epoca, non fanno altro che dissimulare le loro debolezze.