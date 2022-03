La Svizzera condanna le misure contro i media

La Svizzera condanna le restrizioni imposte ai media in Russia e rifiuta qualsiasi forma di disinformazione, ha detto il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) su Twitter. Berna è preoccupata anche per gli attacchi ai giornalisti in Ucraina. Lo scorso fine settimana, un giornalista freelance svizzero è stato ferito nella regione di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, e ricoverato in ospedale. Secondo il giornale online “Ukrajinska Prawda” è stato colpito dal fuoco russo, nonostante il fatto che l’auto sulla quale viaggiava portasse la dicitura “Presse”.

Lo svizzero ha riportato ferite al viso e all’avambraccio. Dopo un controllo gli sarebbero stati sequestrati anche il passaporto, 3 mila euro in contanti, effetti personali, un casco, materiale fotografico e un laptop. In un tweet odierno, il DFAE ha dichiarato: “La Svizzera condanna l’ulteriore massiccio inasprimento delle restrizioni alla libertà di espressione e alla libertà dei media in Russia - compreso il blocco dei social media e dei siti web dei media indipendenti. Qualsiasi forma di disinformazione deve essere respinta”.