La Svizzera alla sessione Unea 5.2

Il mandato della delegazione svizzera per la seconda parte della quinta sessione dell’Assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unea 5.2) è stato adottato oggi dal Consiglio federale, che lo ha reso noto tramite comunicato stampa. L’appuntamento è previsto dal 28 febbraio al 2 marzo 2022 a Nairobi (Kenya) e si svolgerà in un formato ibrido. Per il 3 e il 4 marzo 2022 è invece prevista una sessione speciale per celebrare il 50esimo anniversario del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep)

Assemblea divisa in due parti

Causa pandemia, la quinta Assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente è stata suddivisa in due parti: la prima si è già svolta virtualmente già un anno fa, nel febbraio 2021, e dove il focus era la strategia 2022-2025 e il relativo programma di lavoro e il bilancio; la seconda, come anticipato, si svolgerà invece in forma ibrida dal 28 febbraio al 2 marzo 2022 a Nairobi e sarà dedicata alle azioni volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Chi rappresenterà la Svizzera

A rappresentare virtualmente la Svizzera alla sessione del 50esimo anniversario dell’Unep (“Special Unea Session”) ci sarà la Consigliera federale Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Datec). Partecipe, ma sempre in forma virtuale, ci sarà anche la direttrice dell’Ufficio federale dell’ambiente (Ufam) Katri Schneeberger, a cui è stato conferito dal Cf il titolo di Segretaria di Stato per la durata di questi due eventi. L’unico che sarà fisicamente presente a Nairobi sarà l’ambasciatore svizzero per l’ambiente Franz Perrez.

Gli obiettivi della Svizzera

L’obiettivo della delegazione svizzera è impegnarsi a rafforzare il ruolo dell’Unep nelle questioni ambientali, così come l’adozione di misure mirate alla conservazione dell’ambiente. Sulla scia dei programmi già esistenti per il clima e la biodiversità va anche aggiunta la domanda di creazione di un pannello intergovernativo sui prodotti chimici, i rifiuti e l’inquinamento. Inoltre, promuoverà la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali e delle materie prime.