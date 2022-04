La sigaretta elettronica crea divergenze

La sigaretta elettronica, un mezzo per smettere di fumare o una porta d’entrata al vizio del tabacco? I pareri in merito alla procedura di consultazione sulla proposta del Consiglio federale di tassare la cosiddetta “e-cigarette” meno di quella tradizionale dipendono dalla risposta a questa domanda. In Svizzera è in corso uno studio scientifico finanziato dal Fondo nazionale per chiarire questo punto controverso, ma i risultati non sono ancora disponibili. Nel rapporto esplicativo, lo stesso Consiglio federale ammette che di tratta di “una questione non ancora definitivamente chiarita”.

“Fino al 95% meno nociva”

Detto ciò, l’esecutivo precisa che “i professionisti del settore sanitario e della prevenzione ritengono che la sigaretta elettronica sia fino al 95% meno nociva della sigaretta tradizionale”. Per questo motivo, nella revisione della legge sull’imposizione del tabacco proposta, l’onere fiscale per l’”e-cigarette” sarà inferiore di circa il 77% rispetto a quello sulla sigaretta tradizionale. Questo punto di vista è sposato appieno dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità (CDS): una minore tassazione delle sigarette elettroniche rispetto a prodotti del tabacco tradizionali è saggia, in quanto incoraggerà i fumatori a passare a questi articoli, viene evidenziato.

La conferma di SVTA

Vero, risponde l'associazione di categoria Swiss Vape Trade Association (SVTA), che sostiene tuttavia che la tassa andrebbe ulteriormente abbassata, dai 2 centesimi per milligrammo di nicotina proposti dal governo a 0,1 centesimi. Il livello d'imposizione suggerito dall'esecutivo farebbe infatti fiorire il mercato nero e favorirebbe le importazioni dall'estero. SVTA riceve il sostegno dell’UDC: dato il rischio inferiore, la “sovraimposizione” delle sigarette elettroniche non è accettabile. “Non corrisponde alla volontà del legislatore”, afferma il partito.