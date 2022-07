La siccità pesa sulla fornitura di prodotti petroliferi

La siccità compromette l’approvvigionamento di prodotti petroliferi in Svizzera. La navigazione sul Reno e le ferrovie estere sono infatti alle prese con difficoltà logistiche. Per questo motivo l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) ha deciso di ridurre del 6,5% le scorte obbligatorie. La misura entra in vigore dal 25 luglio e sarà valevole fino all’inizio di settembre, rende noto lo stesso UFAE.