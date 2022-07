La scarsità di corrente preoccupa Berna

Attualmente l’approvvigionamento elettrico in Svizzera è assicurato. Tuttavia, a causa della guerra in Ucraina, con la conseguente possibile interruzione delle forniture di gas in Europa, e alla siccità attuale, la corrente potrebbe scarseggiare. È quanto crede la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) secondo cui, anche pensando alla situazione delle centrali nucleari in Francia sottoposte a revisione, l’approvvigionamento elettrico nel prossimo inverno 2022/2023 potrebbe raggiungere livelli critici.

Incertezza su gas e nucleare

Anche le centrali atomiche sono in linea di massima normalmente disponibili, anche se quella di Beznau, nel Canton Argovia, è al momento obbligata a ridurre in parte la propria potenza a causa delle temperature molto elevate della acque dell’Aare che vengono utilizzate per il raffreddamento. Attualmente, dei 3000 megawatt (MW) totali di potenza delle centrali nucleari sono in rete tra 2’700 e 2’950 MW. A medio termine la disponibilità delle centrali nucleari francesi è meno certa, a causa delle previste ulteriori verifiche sulla sicurezza. In merito al gas, la sicurezza dell’approvvigionamento in Europa il prossimo inverno dipende dalla disponibilità di questo vettore energetico per la produzione di energia elettrica. A causa di lavori di manutenzione programmati, dall’11 al 21 luglio l’Europa non viene più rifornita di gas attraverso la condotta Nord Stream 1. Se in seguito le forniture di gas riprenderanno non dipende tanto da decisioni di natura tecnica quanto da decisioni politiche prese in Russia.