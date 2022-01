“La riforma AVS è centrale”

Il presidente dell’Alleanza del Centro Gerhard Pfister ha parlato ai delegati del partito, riuniti in assemblea virtuale, dei temi centrali per il 2022: pensioni, costi della salute e rapporti con l’Unione europea. Pfister si felicita di un 2022 che si preannuncia politicamente appassionante, con diverse importanti elezioni cantonali per il Centro e votazioni a livello svizzero, ha detto in apertura del suo discorso.