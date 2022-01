La ricerca svizzera vuole Horizon

“Come nello sport” I loro timori sono condivisi da Mauro Dell’Ambrogio, già segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione. “I programmi di ricerca sono un enorme meccanismo che muove centinaia di miliardi, basato sulla collaborazione e sulla competizione”, premette ai nostri microfoni, prima di avanzare una similitudine: “È un po’ come nello sport: se una squadra è esclusa dalle competizioni europee, i giocatori migliori vanno altrove”, ovvero “dove c’è possibilità di disporre di mezzi finanziari e prestigio”. Se l’esclusione della Confederazione dai programmi di ricerca europei non è totale, per Dell’Ambrogio la Svizzera è comunque “in una posizione peggiore rispetto a un anno fa”. A rischio ci sarebbero l’impatto della ricerca sull’economia e sulla capacità di innovazione.

“Qualcosa dovremo concedere”

Per Dell’Ambrogio, l’uscita dall’impasse può avvenire unicamente con una chiara volontà da parte della popolazione: “Occorre combattere la convinzione diffusa nel nostro Paese che con l’Unione europea non ci sia nulla da guadagnare”, sebbene “il rientro della Svizzera nei programmi di ricerca europei non sarà certamente gratis: qualcosa dovremo concedere”. In questo senso non bisognerebbe troppe speranze nel miliardo di coesione, che potrebbe non essere sufficiente: “Alla base ci sono anche delle questioni di principio. L’Ue è infastidita del fatto che la Svizzera approfitti di un accesso importante al mercato europeo ma faccia al contempo resistenza sull’accettazione di regole che già valgono per i suoi Stati membri”.