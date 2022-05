La Rega ha spento 70 candeline

“Un impegno a favore di tutta la Svizzera” Michael Hobmeier, presidente del Consiglio di fondazione della Rega, ha sottolineato che, 70 anni dopo la sua fondazione, lo spirito pionieristico di questo corpo rimane immutato. I collaboratori della Rega “sono motivati ogni giorno di più a fissare anche in futuro nuovi standard nel soccorso aereo”, ha detto Hobmeier. “Ci impegniamo a favore di tutta la Svizzera, e per questo siamo contenti di aver potuto sostenere in modo competente la Confederazione e i cantoni anche negli anni della pandemia”.

Attività per la popolazione

Nell'anno dell’anniversario, la Rega propone diverse attività per offrire alla popolazione svizzera la possibilità di dare uno sguardo dietro le quinte. Il Ceo Ernst Kohler spiega che in questo modo si desidera “restituire qualcosa alla popolazione come ringraziamento per il suo grande sostegno”. Durante le giornate delle porte aperte a Locarno, Berna e Sion, i visitatori avranno la possibilità di conoscere meglio la Rega e i suoi collaboratori. Inoltre, ulteriori eventi con elicotteri di salvataggio sono previsti in varie regioni. Tutte le informazioni sulle attività legate all’anniversario si possono trovare su: https://www.rega.ch/70anni.