La puntualità nel 2021 contraddistingue le Ffs

La pandemia ha avuto un effetto positivo sulla puntualità delle FFS: lo scorso anno infatti circa il 92% dei treni del traffico viaggiatori è giunto in stazione con un scarto di meno di tre minuti sull’orario. Si tratta del secondo miglior risultato in assoluto, raggiunto anche grazie al calo del numero di passeggeri, ha annunciano oggi l’azienda in un comunicato.

Miglior pianificazione dei cantieri

Per quanto riguarda le coincidenze, il 98,9% dei viaggiatori è riuscito a effettuare il cambio di convoglio previsto. L’ottimo risultato - precisa il comunicato - è riconducibile a una migliore pianificazione dei cantieri e a una distribuzione più uniforme dei lavori durante l’anno. Inoltre si sono verificati meno malfunzionamenti degli impianti e del materiale rotabile. Anche il ridotto numero di passeggeri, causato dall’emergenza sanitaria, ha alleggerito il sistema ferroviario e permesso di raggiungere un risultato quasi da record. La puntualità infatti è stata migliore solo nel 2020, quando la quantità di persone in viaggio era estremamente esigua.

Differenze nelle regioni e nelle stagioni

“Il quadro complessivamente positivo maschera però differenze a seconda delle stagioni e delle regioni”, aggiungono le FFS. In novembre la puntualità è stata al di sotto della media, come nella maggior parte degli anni precedenti, a causa delle condizioni climatiche. Inoltre si sono registrate criticità nella Svizzera romanda. Anche per quanto riguarda il traffico merci la puntualità è stata insoddisfacente: nel 2021 FFS Cargo Svizzera ha raggiunto il 91% di convogli in orario, due punti al di sotto del valore target.

Lavori per un orario migliore

I ritardi registrati dello scorso anno sono stati causati da una concomitanza di cause: grandi lavori di costruzione e manutenzione, rallentamenti nella liberazione delle tratte, carenza di macchinisti e malfunzionamenti del materiale rotabile. La sfida principale per le FFS resta l’orario, non più adatto alle circostanze attuali. Il numero di viaggiatori è aumentato negli ultimi decessi ed è necessario prevedere più tempo per salire, scendere e cambiare mezzo. L’azienda sta quindi lavorando a “una pianificazione dell’orario migliore e più attendibile” per garantire alla clientela “una ferrovia affidabile e solida”, conclude la nota.

Come misurano la puntualità le FFS