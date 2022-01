La prima ferrovia compie 175 anni nel 2022

Il 7 agosto la prima ferrovia svizzera, la leggendaria “Spanisch-Brötli-Bahn” che collegava Zurigo a Baden (AG), compirà 175 anni. Per l’occasione nel 2022 si terranno diverse manifestazioni in più luoghi.

Festeggiamenti in programma da maggio La ferrovia, chiamata “Spanisch-Brötli-Bahn” poiché un panettiere di Baden faceva trasportare a Zurigo i cosiddetti “panini spagnoli” appena sfornati, in realtà non è il primo tracciato ferroviario a raggiungere il territorio elvetico: il primato fu quello delle ferrovie francesi che il 15 giugno 1844 inaugurarono il collegamento da St. Louis a Basilea. La Zurigo - Baden è però la prima linea interamente su territorio svizzero. Per ricordarla, l’Unione dei trasporti pubblici (UTP), le FFS, AutoPostale e l’Alleanza Swisspass hanno previsto cinque eventi in altrettante finesettimana. Le celebrazioni inizieranno il 21-22 maggio nella Regione Nord e si concluderanno il 22-23 ottobre nella Regione Svizzera Centrale/Ticino.

Tutto in fase di organizzazione

Gli eventi sono attualmente in fase di organizzazione, ha detto l’UTP a Keystone-ATS. Sono previste corse pubbliche su treni storici, ma queste devono ancora essere pianificate e approvate nel dettaglio. In una nota, l’UTP indica come “la storia di successo del trasporto pubblico sia iniziata con il treno”, un mezzo di trasporto che ha plasmato il Paese. I festeggiamenti previsti per il 175° anniversario delle ferrovie mirano in particolare a ringraziare tutti coloro che utilizzano i mezzi pubblici, precisa l’associazione. Oltre alle cinque celebrazioni regionali, l’UTP terrà una cerimonia ufficiale il 9 agosto con rappresentanti del settore del trasporto pubblico, dell’economia e della politica. Sarà presente anche la consigliera federale Simonetta Sommaruga. Il 9 agosto 1847, la ferrovia “Spanisch-Brötli-Bahn” iniziò il suo servizio secondo l’orario. Due giorni prima, il 7 agosto, era stata inaugurata con un viaggio speciale.