La presidente del Consiglio nazionale andrà in Ucraina

La presidente del Consiglio nazionale Irène Kälin (Verdi/AG) e una delegazione di tre parlamentari si recheranno domani in Ucraina per una visita ufficiale. Verranno accolti presso la sede del Parlamento ucraino. Della delegazione faranno parte, oltre a Kälin, i deputati Roger Nordmann (PS/VD), Nik Gugger (PEV/ZH) e Yves Nidegger (UDC/GE), così come l’ambasciatore svizzero in Ucraina Claude Wild, si legge in un comunicato dei Servizi del Parlamento. Il viaggio serve a mostrare la solidarietà della Svizzera con la popolazione ucraina così come ai parlamentari di Kiev.