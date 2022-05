La polizia disperde gli oppositori a un raduno Udc

Agenti di polizia, dispiegati in gran numero, hanno fatto uso stamane di proiettili di gomma per disperdere una trentina di oppositori a un raduno dell'Udc a Basilea. Tra i partecipanti figurava anche il consigliere federale Ueli Maurer.

Militanti del gruppo “Basel Nazifrei”

Le forze dell’ordine hanno cercato di tenere lontani dallo stand dell’Udc i dimostranti del gruppo “Basel Nazifrei” (Basilea libera dal nazismo), ha osservato una giornalista dell’agenzia Keystone-Ats. L’evento aveva per titolo “SVP bi de Lüt in Basel” (Udc fra la gente a Basilea) e ha riunito circa 150 persone. Oltre a Maurer, erano presenti anche altre personalità di rilevo nazionale come i consiglieri nazionali Magdalena Martullo-Blocher (GR) e Thomas Aeschi (ZG).