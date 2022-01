“La pluralità rende la Svizzera forte”

“Abbiamo origini, sensibilità ed esperienze diverse. Veniamo dall’Altopiano, dalle regioni di montagna o dal sud delle Alpi. Abitiamo in città o in campagna, nei centri o nelle zone periferiche”, ha detto Cassis. “Nonostante queste differenze, ciò che ci unisce è molto più di ciò che ci divide”, ha sottolineato.

“La polarizzazione ci minaccia”

“Soprattutto in questo momento storico, in cui la polarizzazione minaccia la nostra società, dobbiamo ricordarci che cosa ci unisce, che cosa ci rende un Paese coeso”, ha dichiarato. “Insieme siamo la Svizzera!”, ha detto. “Coesione e passione per la pluralità. In questo modo potremo affrontare le sfide e godere insieme delle gioie che il 2022 ci riserverà”.