La pandemia non frena l’arrivo di studenti stranieri

Le cifre nel dettaglio

Secondo le cifre pubblicate dall’UST, nell’anno accademcio 2020/21 le immatricolazioni di nuovi studenti internazionali si sono attestate quasi a quota 12’300. Di essi, 9000 hanno frequentato un’università (UNI) o un politecnico, 3000 una scuola universitaria professionale (SUP) e 300 un’alta scuola pedagogica (ASP). Benché il loro numero sia in continuo aumento (+13% tra il 2017 e il 2020, +4% tra il 2019 e il 2020), la loro quota rispetto ai nuovi studenti in generale rimane relativamente stabile: per il bachelor la loro percentuale sul totale si attesta al 15% (UNI) e al 10% (SUP e ASP), per il master tra il 19% (UNI) e il 21% (SUP e ASP), e circa al 49% per il dottorato.