La pandemia ha peggiorato la parità nel mercato del lavoro

Pesa la cura dei figli durante il lockdown

L'analisi riguarda i rapporti di lavoro delle donne nei 33 Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in Europa. Le ragioni principali del deterioramento secondo gli autori sono tassi di partecipazione alla forza lavoro più bassi e un maggiore onere per le donne nella cura non retribuita dei figli durante la pandemia. Stando al rapporto, le donne sono state tre volte più numerose ad assumersi le responsabilità di cura durante i lockdown e quindi ad abbandonare l'attività professionale.