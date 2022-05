La migrazione delle aziende svizzere

Sono 42’250 le aziende in essere che nel 2021 hanno trasferito il loro domicilio, rimanendo però su suolo elvetico. Lo riferisce CRIF SA (società di consulenza su solvibilità e credito), il cui studio ha evidenziato che l’83,6% di queste ha trasferito il domicilio all’interno dello stesso Cantone, mentre 6’341 aziende hanno optato per il trasferimento in un altro Cantone. Stando ai risultati, emerge che i Cantoni Vallese, Turgovia e Appenzello Esterno registrano la maggiore immigrazione netta.

Vallese, Turgovia e Appenzello Esterno

Il Vallese si è aggiudicato il primo posto in fatto di immigrazione netta, con 120 nuove aziende trasferitesi sul territorio nel 2021. Al secondo posto troviamo il Canton Turgovia con 87 nuove aziende seguito dai Cantoni Appenzello Esterno (+83) e Svitto (+73). Ad eccezione del Canton Vallese, i Cantoni che hanno registrato l’immigrazione più alta sono quelli che beneficiano di tassi più bassi. Per quanto riguarda la provenienza delle aziende, quelle trasferitesi nel Vallese provenivano principalmente dai Cantoni Vaud (99), Ginevra (59) e Friburgo (20); quelle approdate in Turgovia provengono invece dai Cantoni Zurigo (122), San Gallo (86) e Zugo (24). L’Appenzello Esterno è sulla stessa linea del Canton Turgovia, con l’arrivo di aziende principalmente da San Gallo (68), Zurigo (49) e Zugo (23).

Zurigo perde aziende

Se i tre Cantoni sopracitati hanno dovuto confrontarsi con un alto livello di immigrazione, non si può dire lo stesso del Canton Zurigo che deve fare i conti con un’emigrazione netta più alta. Nel 2021, Zurigo ha infatti perso 347 aziende, seguito dal Canton Berna (-83) e dal Canton Lucerna (-50), che nel 2018 era invece stato uno fra quelli con il maggior numero di aziende in entrata con una crescita netta di 89 aziende. Ma dove preferiscono andare queste aziende? Parlando di Zurigo, queste sono emigrate principalmente nel Canton Zugo (350) e nei Cantoni Argovia e Svitto, con 210 aziende ciascuno. Per quanto riguarda il Canton Berna, le aziende che hanno deciso di cambiare casa lo hanno fatto nel Canton Soletta (60), Zurigo (55) e Friburgo (45). Infine, quelle andate via dal Canton Lucerna l’hanno fatto per spostarsi nei Cantoni Zugo (103), Zurigo (79) e Argovia (39).

Svizzera Occidentale

Come anticipato, il Canton Vallese è quello che registra la più alta immigrazione netta nella Svizzera Occidentale, con 120 aziende in più. Dopo il Vallese troviamo i Cantoni Vaud (+23) e Giura (+10). Male invece per Ginevra, che ha perso 23 aziende, e per Friburgo, con 11 aziende che hanno lasciato il territorio.