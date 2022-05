“La legge sulle banche viola la libertà di stampa”

La legge svizzera sulle banche viola i diritti umani e la libertà di stampa, secondo la relatrice dell’ONU sulla libertà di stampa. Irene Khan ha quindi annunciato l’intenzione di criticare severamente la Svizzera davanti al Consiglio dei diritti umani dell’ONU a giugno per le conseguenze che la normativa comporta per i giornalisti. “La legge è un esempio di criminalizzazione del giornalismo. È un problema che si riscontra normalmente negli stati autoritari”, ha detto Khan in un’intervista pubblicata nell’edizione online del Tages-Anzeiger lunedì sera. La relatrice è molto preoccupata e intende sollevare la questione del segreto bancario in Svizzera al Consiglio dei diritti umani dell’ONU il 24 giugno. Quel giorno presenterà un rapporto sulla “situazione globale della libertà di stampa”.

Contraria al diritto internazionale

A suo avviso la protezione globale del segreto bancario è contraria al diritto internazionale, compreso un articolo del Patto Civile delle Nazioni Unite e un articolo della Convenzione dei Diritti Umani, testi che garantiscono la libertà di opinione e di stampa. La Svizzera li ha firmati e deve quindi rispettarli, ha sostenuto Khan. In base alla nuova normativa la trasmissione di certi dati bancari è punibile con pesanti sanzioni e persino con la reclusione, indipendentemente dal fatto che vi sia un interesse pubblico o meno. Le sanzioni sono molto severe e “questo ha un effetto dissuasivo e spinge i giornalisti a censurarsi”, afferma Irene Khan. È “una censura dei media prima ancora che possano indagare o pubblicare”. A suo parere la legge dovrebbe bilanciare il diritto alla privacy delle persone interessate con l’interesse pubblico a conoscere le transazioni finanziarie illegali. Ma il testo attuale “punisce qualsiasi pubblicazione senza eccezione”. Irene Khan aveva già espresso le sue critiche in febbraio, quando un consorzio di media internazionali riferirono che il Credit Suisse aveva accettato per anni autocrati, trafficanti di droga, sospetti criminali di guerra e trafficanti di esseri umani come clienti. I media svizzeri aveva rinunciato a partecipare all’inchiesta, perché i giornalisti rischiavano un procedimento penale, aveva precisato il Tages-Anzeiger su Twitter.