La guerra in Ucraina preoccupa gli svizzeri

La guerra in Ucraina scalza i premi di cassa malattia in testa alle preoccupazioni della popolazione svizzera. È quanto emerge da un sondaggio rappresentativo svolto dal sito di confronto Moneyland.ch, che non ha però preso in considerazione la Svizzera italiana. Questo confitto è stato menzionato dal 62% dei partecipanti, davanti al cambiamento climatico (57%) e alla paura della Russia (56%).