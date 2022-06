“La guerra in Ucraina ha sconvolto la sicurezza”

Sicurezza alimentare e cybercriminalità

La guerra in Ucraina mette in pericolo la sicurezza alimentare su scala mondiale, ha ricordato l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). Una penuria di alimenti può minacciare l'esistenza di talune popolazioni, ma anche generare l'instabilità di alcuni governi. La Svizzera deve quindi preoccuparsi della sicurezza dell'approvvigionamento, gestendo nel contempo l'afflusso dei rifugiati e i cyberattacchi. Il conflitto ha pure conseguenze economiche, rileva il rapporto. La guerra in Ucraina ha provocato anche un aumento dei casi di spionaggio e di criminalità online. Diversi Stati europei hanno espulso ufficiali dei servizi segreti russi. Mosca potrebbe rafforzare i suoi effettivi in Stati che non hanno proceduto ad espulsioni, come la Svizzera e in particolare la Ginevra internazionale.