La giornata del Consiglio nazionale

Legge sulle ciclovie Ancora a livello di divergenze, il Nazionale discuterà della Legge sulle ciclovie e della modifica della legge sull'ingegneria genetica. In quest'ultimo dossier, le due camere si oppongono per quel che concerne le eccezioni alla moratoria sugli OGM.

Clima

Ultimo tema in agenda al Nazionale: l’iniziativa popolare “Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)”, che chiede che a partire dal 2050 la Svizzera non emetta più gas serra di quanto i serbatoi naturali e tecnici di CO2 ne possano assorbire. La commissione preparatoria chiede al plenum di bocciarla poiché considerata troppo esigente, specie per quanto attiene al divieto di principio di immettere sul mercato combustibili e carburanti fossili. La commissione propone però di approvare il controprogetto governativo che riprende l'obiettivo di un saldo netto delle emissioni, ma che tiene conto maggiormente degli interessi in gioco circa combustibili e carburanti fossili.