“La gestione dei test resti in mano a Berna”

I Cantoni si oppongono al trasferimento dalla Confederazione del finanziamento e della responsabilità nell’attuazione dei test Covid a partire da inizio 2023, come proposto dal Consiglio federale. Si comprometterebbe la sorveglianza dell’evoluzione delle infezioni su scala nazionale e verrebbero perturbati procedimenti ben rodati, scrive la Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) in una nota diffusa oggi nel quadro della consultazione sul tema.

Una scelta “incomprensibile”

Secondo la bozza del Governo, si deve presumere che la circolazione del virus riprenderà in autunno o al più tardi in inverno. In questi mesi, un più facile accesso ai test per la popolazione e una panoramica accurata dell’attività del virus dovrebbero quindi diventare più importanti, secondo la CDS, che ritiene “incomprensibile” che il Consiglio federale voglia sollevare la Confederazione da questa responsabilità.