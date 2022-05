La Farmacia dell’esercito ha rispettato il mandato di acquistare un numero sufficiente di maschere protettive, nonostante le forti limitazioni. Gli errori commessi sono comprensibili, afferma il Consiglio federale in risposta ad un rapporto della Commissione della gestione del Nazionale.

Le critiche

Fin dall’inizio sono state mosse critiche all’acquisto delle mascherine, affidato alla Farmacia dell’esercito: il loro prezzo eccessivo, la loro presunta scarsa qualità o le scorte eccessive. Al punto che la consigliera federale Viola Amherd ha commissionato l’anno scorso un audit interno, che ha sostanzialmente escluso qualsiasi sospetto di grave cattiva condotta da parte del Dipartimento della Difesa (DDPS). La commissione della gestione del Consiglio nazionale non è dello stesso avviso. Fatica a capire “che Consiglio federale e Dipartimento della Difesa non abbiano messo in discussione fin dall’inizio la decisione di affidare alla Farmacia un mandato di tale portata e per certi versi senza precedenti”, aveva dichiarato in febbraio.

Per il Governo attribuzione corretta

Il Consiglio federale ritiene che questa attribuzione sia stata corretta. A differenza di altre organizzazioni, la Farmacia dell’esercito dispone già della licenza commerciale necessaria per acquistare farmaci all’ingrosso. Dividere le responsabilità tra varie organizzazioni avrebbe reso più difficile la loro definizione. Inoltre, avrebbe probabilmente portato a duplicazioni o ritardi nella consegna.

Controllo di qualità

La Commissione ha messo in rilievo anche una negligenza nel controllo di qualità. All’inizio della pandemia, l’attenzione si è concentrata sull’acquisto di mascherine piuttosto che sulla loro qualità, riconosce il governo. Le condizioni per un controllo di qualità approfondito e sistematico sono state poste nell’aprile 2020. In questo modo è stato possibile identificare i lotti difettosi. Su richiesta della Commissione, il Consiglio federale è disposto a valutare se la Svizzera debba dotarsi di un organismo accreditato per il controllo della qualità delle mascherine in caso di future ondate pandemie. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale della difesa (DDPS) dovranno presentare una proposta in tal senso entro la fine del 2022.

Informazioni opache