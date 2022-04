La delegazione svizzera è arrivata in Ucraina

La presidente del Consiglio nazionale Irène Kälin (Verdi/AG) e altri tre parlamentari sono arrivati oggi a Kiev per una visita ufficiale, hanno indicato i Servizi del Parlamento via Twitter. Saranno in particolare ricevuti alla sede del parlamento ucraino. La delegazione composta, oltre che da Kälin, dai deputati Roger Nordmann (PS/VD), Nik Gugger (PEV/ZH) e Yves Nidegger (UDC/GE), è accompagnata dall’ambasciatore svizzero in Ucraina Claude Wild e dal suo omologo ucraino a Berna, Artem Rybchenko.