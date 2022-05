La Confederazione acquisterà 12’000 confezioni Paxlovid

La Svizzera acquisterà 12’000 confezioni di Paxlovid, il medicinale della Pfizer destinato al trattamento del Covid in pazienti con un elevato rischio di decorso grave. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha annunciato oggi che la Confederazione e l’azienda produttrice hanno concluso un contratto in questo senso.

Primi trattamenti già da maggio I primi trattamenti potranno essere somministrati a determinati pazienti a rischio già a partire da questo mese negli appositi centri cantonali autorizzati, precisa la nota. In una seconda fase il farmaco, soggetto a prescrizione medica, potrà essere distribuito anche dai medici di famiglia e dalle farmacie. La Confederazione coprirà i costi per l’uso in ambito ambulatoriale.

Medicinale non ancora omologato

Attualmente il Paxlovid non è omologato ma, in virtù dell’ordinanza 3 COVID-19, può essere impiegato per il trattamento di pazienti già durante la procedura di omologazione. La domanda di omologazione è attualmente in fase di valutazione da parte di Swissmedic. Il medicinale contiene due preparati contenenti i principi attivi nirmatrelvir [PF-07321332] e ritonavir, che vengono assunti sotto forma di compresse. Va ingerito al più presto dopo la conferma di infezione da COVID-19.