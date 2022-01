“La colpa è dei cattivi dirigenti”

L’ex Ceo di Credit Suisse (CS) Oswald Grübel non risparmia le critiche ai suoi successori alla testa della banca. “Quando un’azienda sperimenta così tante crisi nel corso degli anni la ragione è da ricercare nella cattiva dirigenza”, afferma in un’intervista alla “NZZ am Sonntag”. Visto che i vertici non funzionavano a dovere molti eccellenti manager hanno lasciato la banca, afferma il 78enne. Questo è stato uno dei fattori che ha portato alle perdite miliardarie subite nei dissesti della società anglo-australiana Greensill Capital e dell’americana Archegos Capital. “Entrambi gli eventi vanno inseriti nella categoria errori da principiante: con un buon controllo dei rischi non sarebbero mai successi”, sostiene colui che è stato presidente della direzione sia di CS (2003-2007) che di UBS (2009-2011).