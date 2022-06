La casa in campagna è un sogno sempreverde

Il sogno di una casa tutta per sé, e magari in campagna, è ben lungi dal tramontare. Stando a un sondaggio online fra 1000 persone residenti in tutta la Svizzera - eseguito dalle società Moneypark, alaCasa ed Helvetia nel febbraio 2022 - quasi la metà degli intervistati vorrebbe traslocare in una casa unifamiliare indipendente con vista sulla campagna. Inoltre, il 90% di chi vive in una zona rurale vuole rimanervi anche in futuro. Per le persone che vivono in città la situazione è ben diversa: solo il 65% degli interpellati ritiene di vivere attualmente nel proprio luogo preferito, si legge in una nota odierna.