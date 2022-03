La carne bio quasi mai in offerta

Solo il 3% delle promozioni speciali di Migros e Coop concernenti la carne hanno come oggetto i prodotti bio, tradizionalmente più cari: è quanto emerge da un’analisi condotta sull’intero 2021 da parte di K-Tipp.

Le azioni nell’arco dell’anno

I giornalisti del periodico consumeristico hanno tenuto conto di tutte le 817 azioni pubblicate sull’arco di 12 mesi dai giornali dei due grandi distributori. Di queste, 519 concernevano l’allevamento convenzionale, che impone ai contadini solo il rispetto dei requisiti minimi riguardo al benessere degli animali; solo 22 riguardavano carne di produzione biologica; e le rimanenti 276 erano in relazione con marchi meno incisivi quali Terra Suisse e Naturafarm.

La carne convenzionale ha gli sconti maggiori

La carne “normale” non solo è la più frequentemente disponibile in offerta speciale, ma beneficia anche degli sconti maggiori: nei supermercati di Migros e Coop si trovano tagli di pollo e di maiale ridotti del 30-50% quasi ogni settimana. Le carne di pollo è quella più spesso in vendita a prezzi diminuiti: rappresenta circa un terzo delle offerte speciali presso Migros e circa un quarto presso Coop. Una promozione su cinque concerne inoltre carne importata.

Contadini critici su promozioni frequenti

L’Unione svizzera dei contadini (USC) critica le frequenti promozioni. “In questo modo, i dettaglianti degradano in qualche misura la carne a modo per aumentare le frequenze”, afferma il direttore dell’USC Martin Rufer in dichiarazioni riportate dal numero oggi in edicola di K-Tipp. In altre parole, le promozioni hanno lo scopo di attirare i clienti nei negozi.

Guerra dei prezzi, si pensa al lancio di un’iniziativa popolare

La Protezione svizzera degli animali non esita a parlare di una guerra dei prezzi a scapito degli animali. “I commercianti si rincorrono a vicenda con prezzi stracciati per la carne convenzionale”, sostiene il condirettore Stefan Flückiger. Visto che questa è quasi sempre in offerta, molta carne bio rimane sugli scaffali. Secondo Flückiger “i dettaglianti realizzano alti margini di profitto su questi prodotti e li offrono a prezzi poco attraenti”. L’organizzazione che si batte per il benessere degli animali sta ora considerando il lancio di un’iniziativa popolare con l’obiettivo di diminuire le differenze di prezzo tra prodotti biologici e convenzionali.

Le risposte di Migros e Coop

Confrontate con queste critiche, Migros e Coop hanno spiegato a K-Tipp che le promozioni sono importanti per poter vendere il maggior numero possibile delle parti di un animale. Inoltre il numero di “azioni” corrisponde all’offerta di carne nei negozi.