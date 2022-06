La canicola non fa dormire sereni

La scorsa notte è stata nuovamente tropicale in diverse regioni della Svizzera, ossia con temperature di 20 gradi Celsius o oltre. Verso le 03.30, il termometro registrava ancora 27 gradi in alcune vallate alpine a causa del favonio. Le temperature più elevate sono state misurate a Gersau (SZ) con 28,6 gradi, ha indicato stamane in una nota MeteoNews. Ha fatto un po’ più “fresco” a Vevey (VD), con 23,9 gradi, e a Lugano, con 22,5.