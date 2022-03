“La candidatura al Consiglio di sicurezza va mantenuta”

Dopo il Nazionale la settimana scorsa, anche il Consiglio degli Stati ha respinto oggi una mozione per 26 voti a 11 e 4 astensioni, presentata dal "senatore" Marco Chiesa (UDC/TI), che chiedeva alla Svizzera di ritirare la candidatura al Consiglio di sicurezza quale membro non permanente. Per i sostenitori della mozione, democentristi e diversi esponenti del Centro, la guerra in Ucraina dovrebbe spingere il Consiglio federale a ripensare la propria partecipazione al Consiglio di sicurezza che rischia di arrecare danni permanenti alla nostra neutralità e alla nostra politica dei buoni uffici. Chiunque aspiri a svolgere il ruolo di mediatore, è stato affermato in aula, non può prendere posizione, essere insomma giudice e parte in causa.

“Concentrarsi sulla difesa dei propri interessi”

Diversi "senatori" hanno criticato anche il diritto di veto appannaggio delle grandi potenze che rende vani gli sforzi di molti Stati, Svizzera compresa, di preservare la pace quando quest'ultima è in pericolo. Per diversi oratori la Svizzera deve concentrarsi sulla difesa dei propri interessi; una partecipazione al Consiglio di sicurezza non porterebbe alcun vantaggio al nostro Paese.

“Neutralità dei valori invece dei soli interessi”

Sull'alto lato della barricata, i contrari alla mozione hanno argomentato che proprio perché neutrale, la possibilità della Svizzera di influenzare gli eventi è maggiore nel Consiglio di sicurezza, dove può far sentire la propria voce a favore di soluzioni politiche alle crisi internazionali. Ben venga insomma la neutralità dei valori invece dei soli meri interessi, ha affermato Carlo Sommaruga (PS/GE).