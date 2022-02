La Biblioteca nazionale svizzera verrà interamente rinnovata

La Biblioteca nazionale svizzera (BN) deve diventare un’istituzione improntata al futuro e offrire al pubblico uno spazio di incontro, di ispirazione e di innovazione. A tal fine, l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (Ufcl) ha avviato oggi un mandato di studio per rinnovare interamente la BN. “Il settore bibliotecario si trova in una fase di trasformazione”, indica l’Ufcl in una nota odierna. Le biblioteche pubbliche non sono soltanto luoghi in cui si prendono libri e materiali in prestito, ma anche punti di ritrovo e scambio per persone di ogni età e livello di istruzione.