L’Usam contro le chiusure e il telelavoro

L’obbligo di telelavoro è una misura puramente simbolica e le chiusure sono “inaccettabili e dannose per l’economia”, secondo l’Unione svizzera delle arti e mestieri (Usam). L’associazione padronale intende quindi “esaminare criticamente” la variante più blanda proposta dal Consiglio federale.

Molte aziende hanno introdotto volontariamente il telelavoro, dove è ragionevole e possibile, afferma l’Usam. Il potenziale per l’Home Office è quindi già esaurito, sostiene l’associazione in un comunicato. Inoltre le imprese hanno adottato concetti di protezione mirata che hanno dimostrato la loro efficacia, afferma ancora l’associazione padronale aggiungendo che non ci sono prove di un aumento del rischio di infezione sul posto di lavoro.