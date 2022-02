L’UFSP vuole valutare la gestione della pandemia

L’UFSP ha deciso lo scorso giugno che la gestione della crisi del coronavirus doveva essere valutata esternamente. La pianificazione della pandemia, così come l’utilità e l’efficacia delle misure sanitarie adottate devono essere esaminate dagli uffici di valutazione Interface e Infrage in collaborazione con rappresentanti delle Università di Lucerna e Ginevra. L’analisi deve permettere di trarre insegnamenti dalla pandemia, riferisce la SonntagsZeitung, basandosi su quanto indica il sito web di Interface.

Il cantone di Zurigo ha già fatto valutare esternamente la sua “gestione della crisi del Covid-19“ per i primi mesi della pandemia del 2020. La valutazione è giunta alla conclusione che il governo e l’amministrazione erano per la maggior parte impreparati di fronte a una pandemia di questa portata - ma sono stati in grado di prendere rapidamente misure appropriate ed efficaci.