L’UDC contro il DFAE per “diplomazia di Twitter”

Per l’UDC i diplomatici sono smaniosi di mettersi in luce

La “diplomazia di Twitter” del DFAE mette in pericolo la sicurezza della Svizzera, critica l’UDC attraverso lo stesso social network. “Diplomatici smaniosi di mettersi in luce” danneggiano la credibilità della neutrale Confederazione. Questa tendenza deve quindi finire, tuona il partito che venerdì intende illustrare le sue idee.