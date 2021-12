‘L’obbligo vaccinale non è del tutto da escludere’

Le vaccinazioni sono uno degli strumenti di maggior successo nella storia della medicina, ha sottolineato il ministro degli esteri. “In questo modo sono state debellate malattie gravi come il vaiolo e la poliomielite”. Per Cassis tuttavia l’obbligo di vaccinazione contro il coronavirus non è al momento giustificato dalla situazione, non sarebbe una misura proporzionata. L’obbligo – ha spiegato l’ex medico cantonale ticinese - comporterebbe una forte restrizione della libertà personale. Ciononostante, se i decessi nel nostro paese dovessero aumentare improvvisamente e bruscamente, si dovrebbe pensare alla vaccinazione obbligatoria come ultima risorsa.