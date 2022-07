“L’idea di una Svizzera sempre neutrale è superata”

I cambiamenti negli ultimi 200 anni L’ambiente svizzero è cambiato radicalmente negli ultimi 200 anni, ha dichiarato l’ex membro del Consiglio degli Stati del PLR di Basilea Campagna e professore emerito di diritto costituzionale e amministrativo all’Università di Basilea, in un’intervista alle testate Tamedia pubblicata oggi. La rinuncia alla neutralità permanente rendeva possibile la sua presenza costante in linea di principio, con la possibilità di potervi rinunciare se necessario. La base del diritto internazionale è che la Svizzera non partecipi a una guerra tra due Stati, a condizione che la sua sicurezza e i suoi interessi esistenziali non vengano messi in pericolo.

Una neutralità ordinaria Una neutralità “ordinaria” - in contrapposizione a quella arricchita di epiteti, come la neutralità “cooperativa” di Ignazio Cassis o la neutralità “attiva” di Micheline Calmy-Rey - offre il necessario margine di manovra, ha affermato Rhinow. “La priorità deve essere la nostra politica estera, e lì deve essere possibile deviare dalla legge della neutralità”.

“Grave sciocchezza” fissarla per iscritto

Rhinow ha sottolineato che è giusto e importante che il concetto di neutralità venga discusso. “Il popolo svizzero non si è occupato di neutralità per ben trent’anni”, ha detto. Tuttavia, ritiene che sia una “grave sciocchezza” iscriverlo ora nella Costituzione, come vuole fare l’UDC con un’iniziativa programmata. “Al momento non sappiamo come si svilupperà la situazione geopolitica. Soprattutto ora, sarebbe quindi negativo se limitassimo la nostra libertà d’azione con un concetto restrittivo di neutralità”, ha detto Rhinow.