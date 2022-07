“L’evoluzione del Covid non ci sorprende”

“Non è ancora finita”

“Occorre essere prudenti – non è ancora finita, ma rispetto all’inizio o all’anno scorso abbiamo una situazione profondamente diversa. Abbiamo delle ottime risposte alla pandemia: la vaccinazione, sempre più medicamenti efficaci e soprattutto, grazie all’ondata di Omicron di inizio anno, abbiamo la presenza di una certa immunità nella popolazione”. Il consigliere federale ha anche voluto sottolineare come “quasi il 100% della popolazione ha una presenza immunitaria e questo dovrebbe permetterci di venire travolti da altri choc”. Tuttavia non è da escludere che “ci saranno nuove infezioni, delle persone si ammaleranno, ci si può vaccinare per evitare i decorsi gravi. La pandemia continuerà ma noi speriamo che non si verificheranno più degli scenari come il 2020 e il 2021”. Ciononostante, Berset dice di essere “abbastanza sereno” e non si dice sorpreso da quanto sta accadendo, ma “dobbiamo sperare che non ci siano delle brutte sorprese – è sempre possibile – ma per ora mi sembra che la situazione sia come ce l’immaginavamo”.