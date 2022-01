L’esercito vende mascherine scadenti?

Fa discutere a Nord delle Alpi, con strascichi anche in Germania, la qualità delle mascherine protettive distribuite dall’esercito svizzero. Secondo alcuni le forze armate hanno consegnato milioni di esemplari scadenti. Per il Dipartimento della della protezione della popolazione (Ddps) è invece tutto in regola.

Richiamate in Baviera

In un altro test realizzato dall’Ufficio bavarese per la salute e la sicurezza alimentare è poi emerso che tale prodotto non soddisfa la norma EN 14683 e non è pertanto una protezione bocca-naso adatta al campo medico. Per questo motivo, le autorità del Land hanno richiamato le mascherine “WS Protection, Love is Power”.