L’esercito forma gli ucraini allo sminamento

La Svizzera invita a corsi sullo sminamento umanitario

Dall’inizio della guerra, in Ucraina è aumentato notevolmente il numero di terreni disseminati di mine e proiettili inesplosi, spiega il DDPS, con grave pericolo pericolo per la popolazione civile: da qui la necessità di misure di sminamento umanitario offerte agli Ucraini.

Nell’ambito del Partenariato per la pace della Nato, l’Esercito svizzero svolge regolarmente corsi di formazione a livello internazionale in collaborazione col Centro internazionale per lo sminamento umanitario di Ginevra.

Nelle prossime settimane diversi esperti dall’Ucraina parteciperanno a questi corsi. L’Esercito svizzero si farà carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti.